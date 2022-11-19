Стoгодишнината на шуменското мюсюлманско духовно училище „Нювваб“ бе отбелязана днес в Дулово

Стогодишнината на шуменското мюсюлманско духовно училище „Нювваб“ бе отбелязана днес в Дулово от Районното мюфтийство в Силистра, съобщиха от мюфтийството.

На тържеството имаше презентация за историята на училището, четене на Коран и фолклорна програма. Изпълнени бяха и стихове за училището от негови възпитаници.

Гости на тържеството бяха заместник главният мюфтия Ахмед Хасанов, районни мюфтии от Североизточна България.

По данни от Районното мюфтийство в Силистра в района работят трима възпитаници на духовното училище. Петима младежи от Силистренско сега се обучават в учебното заведение.

Духовното училище „Нювваб" е с традиции в духовното и светското образование. Основни ценности в обучението на учениците са постигане на естествена симбиоза между духовното и светското образование, иновационни преподавателски практики, прилагане на нови образователни модели.