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Стoгодишнината на шуменското мюсюлманско духовно училище „Нювваб“ бе отбелязана днес в Дулово

Пеню Николов
Стoгодишнината на шуменското мюсюлманско духовно училище „Нювваб“ бе отбелязана днес в Дулово
Стoгодишнината на шуменското мюсюлманско духовно училище „Нювваб“ бе отбелязана днес в Дулово
Снимка: Районно мюфтийство - Силистра
Дулово,  
19.11.2022 18:12
 (БТА)

Стогодишнината на  шуменското мюсюлманско духовно училище „Нювваб“ бе отбелязана днес  в Дулово от Районното мюфтийство в Силистра, съобщиха от мюфтийството.

На тържеството  имаше презентация за историята на училището, четене на Коран и фолклорна програма. Изпълнени бяха и стихове за училището от негови възпитаници.

Гости на тържеството бяха  заместник главният мюфтия Ахмед Хасанов, районни мюфтии от Североизточна България.

По данни от Районното мюфтийство в Силистра в района работят трима възпитаници на духовното училище. Петима младежи от Силистренско сега се обучават в учебното заведение.

Духовното училище  „Нювваб" е с традиции в духовното и светското образование. Основни ценности в обучението на учениците са постигане на естествена симбиоза между духовното и светското образование, иновационни преподавателски практики, прилагане на нови образователни модели.

/ЛРМ/

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