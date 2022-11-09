ВВВУ „Георги Бенковски” - Долна Митрополия откри фотоизложба по повод 65 години на Българското астронавтическо дружество

Във Висшето военновъздушно училище (ВВВУ) „Георги Бенковски” в Долна Митрополия е открита фотоизложба по повод 65 години на Българското астронавтическо дружество. Това съобщи за БТА Валя Минкова от висшето училище. Петима автори представят авиационните бази и живота на военнослужещите в бойната авиация.

Четирима от тях са възпитаници на висшето училище в Долна Митрополия, уточни Минкова. Това са о.р. подполковник Николай Димов, капитан инж. Димо Вичев, лейтенант инж. Михаил Йорданов, капитан инж. Иван Дончев. Петият участник - Огнян Стефанов, е завършил „Художествена фотография“.

Представени са близо 50 фотоса на самолети и вертолети, изпълняващи различни маньоври. Специални гости на откриването бяха о.з. полковник доцент инж. Светлозар Асенов - председател на Българско астронавтическо дружество – клон Пловдив и инициатор на фотоизложбата, неговият колега о.з. полковник Томирко Томанов, както и заместник-началникът на ВВВУ по учебната и научната част, полковник доцент д-р инж. Асен Маринов, добави Минкова.

Българското астронавтическо дружество (БАД) е основано от група учени, инженери и специалисти в София на 8 декември 1957 г. − два месеца след извеждането в орбита на първия изкуствен спътник на Земята "Спутник". От учредяването си то е доброволна обществена научна организация, чиято цел е да спомага за развитието на космическите и авиационните изследвания и приложните им дейности.