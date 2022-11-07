Велосипедист е загинал след удар с товарен автомобил в Свищовско, съобщиха от Областната дирекция на полицията във Велико Търново. Инцидентът е станал на второкласния път между селата Вардим и Новград.

По първоначална информация велосипедистът е бил блъснат от товарен автомобил и е починал на място. Велосипедистът е на видима възраст около 70 години, уточниха за БТА от полицията. Изяснява се самоличността му. Изчакват се резултатите от пробите за алкохол и наркотици. Причините за инцидента са в процес на изясняване.