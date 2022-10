Българският президент благодари на гръцкия премиер за подкрепата за доставката на енергийни ресурси

Президентът Румен Радев благодари на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис за подкрепата за доставката на енергийни ресурси. „Искрена признателност към премиера Кириакос Мицотакис за навременната му подкрепа при доставката на енергийни ресурси. България и Гърция за пореден път доказват стойността на нашето стратегическо партньорство“, написа българският държавен глава в Туитър.

Sincere appreciation to @PrimeministerGR Kyriakos Mitsotakis for his timely support on the delivery of energy resources. Bulgaria and Greece once again prove the value of our strategic partnership.