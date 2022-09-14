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Министерският съвет обявява за национален обект автомагистралата между Русе и Велико Търново, съобщи Иван Шишков

Рени Никифорова
Министерският съвет обявява за национален обект автомагистралата между Русе и Велико Търново, съобщи Иван Шишков
Министерският съвет обявява за национален обект автомагистралата между Русе и Велико Търново, съобщи Иван Шишков
Служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков снимка: БТА
София,  
14.09.2022 11:58
 (БТА)

Министерският съвет обявява за национален обект автомагистралата между Русе и Велико Търново. Това съобщи на брифинг служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.

С това решение сме направили част от онова действие, с което трябва бавно и методично да ликвидираме 10-годишния хаос, който цареше в строителството на пътищата, каза Шишков.

/РИ/

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