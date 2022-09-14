Министерският съвет обявява за национален обект автомагистралата между Русе и Велико Търново, съобщи Иван Шишков

site.btaМинистерският съвет обявява за национален обект автомагистралата между Русе и Велико Търново, съобщи Иван Шишков
Министерският съвет обявява за национален обект автомагистралата между Русе и Велико Търново. Това съобщи на брифинг служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.
С това решение сме направили част от онова действие, с което трябва бавно и методично да ликвидираме 10-годишния хаос, който цареше в строителството на пътищата, каза Шишков.
/РИ/
news.modal.header
news.modal.text