Дулово ще е домакин на третото издание на фестивала Enigma Rock

Фестивалът Enigma Rock ще се проведе на 10 септември на градския стадион в Дулово. Това съобщават организаторите – община Дулово и блогърът Боби Ейнджъл.

Тази година голямата изненада за феновете на рока е участието на легендарния вокалист на група "Аксепт" Дейвид Рийс, който ще се качи на сцената с българската хеви метъл група "Джон Стийл".

Участие ще вземат още шест български групи - "Графит", "Дивите лебеди", "Second to None", "White Walkers", "Time Jugglers", "Drive Your Life".

Това ще бъде третото издание на фестивала Enigma Rock. Домакин на първите две бе село Секулово, но поради големия интерес тази година събитието ще е на градския стадион в Дулово.