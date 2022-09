Темата за унищожаването на планетата е акцент в изложба на художника Димитър Солаков

Темата за унищожаването на планетата е водеща в изложбата „Убежища“ на художника Димитър Солаков. Експозицията ще бъде открита на 13 септември в галерия „Little bird place“, съобщават организаторите.

Творецът представя серия от живописни работи, носещи името „Exodus“ („Изход“). Произведенията представят сценарий, в който Земята вече не е обитаема, а човешкият вид потегля към нови планети в търсене на убежище. „Историята, разказана не без чувство за хумор, всъщност обрисува един оптимистичен вариант за бъдещето. Все пак, дори когато краят е дошъл, хората са там и търсят нови възможности“, коментира по повод изложбата кураторът Весела Ножарова.

В рамките на изложбата авторът представя и кинетична инсталация. В серия от кутии – „убежища“, е разгърнат отрязък от природен пейзаж - зелена трева, клони с листа и плодове и насекомо.

Димитър Солаков е роден през 1987 г. Завършил е Нов български университет (НБУ) през 2011 г. Художникът използва техники като фотография, видео, рисунки, картини, 3D принтирани обекти и др. В работата си той изследва различни връзки – между природата, урбанизацията и хората, между миналото и неговите интерпретации в настоящето.

Солаков е участвал в международни изложби, част от които са „Contact“, Radiator gallery (Ню Йорк), 25-ото Биенале на хумора и сатирата (Габрово), „Cosmopolis #2“, Център "Помпиду" в Париж, „Superposition: Art of Equilibrium and Engagement“, 21-о биенале в Сидни, „Разместване на пластовете“, Софийска градска художествена галерия (СГХГ), „The Power of Doubt“, Times Museum (Гуанджоу, Китай) и др. / ГН