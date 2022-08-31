Учители, преподаватели, лекари и общественици включва кандидатската листа на ПП „ВМРО – БНО“ във Великотърновския избирателен район

Учители, университетски преподаватели и лекари включва кандидатската листа на ПП „ВМРО – Българско национално движение“ във Великотърновския избирателен район за изборите за народни представители, насрочени на 2 октомври. Водач на листата е учителят, спелеолог и общественик Евгени Коев.

Листата се състои от 15 утвърдени имена, посочиха от организацията.

1.Евгени Петков Коев

2.Юлия Илиева Тонкова

3.Николай Славев Николов

4.Пламен Стефанов Борисов

5.Галина Радкова Иванова

6.Славчо Стоилов Стоянов

7.Йордан Стоянов Минчев

8.Христо Венелинов Беремски

9.Мирослав Николов Гълъбов

10.Николай Станчев Цонев

11.Кирил Георгиев Станчев

12.Албена Тодорова Кръстева

13.Тодор Здравков Кутрев

14.Пенчо Василев Чанев

15.Милен Василев Михов