ВМРО регистрира листата си за 26 МИР София Област

Партия "ВМРО - Българско национално движение" регистрира листата си за 26 МИР София Област, съобщиха за БТА от партията. Водач на листата е Юлиан Ангелов.

Листата на ВМРО за 26-ти МИР София Област е:

1. Юлиан Кръстев Ангелов

2. Иван Венелинов Томов

3. Николай Андреев Борисов

4. Николай Пламенов Петров

5. Гергана Михайлова Александрова

6. Стоян Динчев Павлов

7. Петър Величков Стойков

8. Кирил Стойнев Стойков

9. Диана Михайлова Стоянчова

10. Николай Вълков Додеков

11. Иван Димитров Попгенов

12. Георги Михайлов Мичев

13. Марин Христов Кубетски

14. Кристина Миленова Бонева-Евтимова