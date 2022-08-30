РИК-Плевен регистрира листата с кандидати за депутати на "Българска социалдемокрация - Евролевица"

site.btaРИК-Плевен регистрира листата с кандидати за депутати на "Българска социалдемокрация - Евролевица"
Районната избирателна комисия в Плевен регистрира листата на Коалиция "Българска социалдемокрация - Евролевица" за предстоящите парламентарни избори на 2 октомври. Това се посочва в решение на комисията, публикувано на официалния й интернет сайт.
Листата е от деветима кандидати:
Ганчо Тодоров Ганчев
Гарабед Ардашес Минасян
Валери Йорданов Велковски
Никола Костадинов Вучев
Мирослав Владимиров Александров
Теодора Стоянова Маврова
Емил Боянов Догазанов
Антоанета Огнянова Николова
Калина Богданова Томова
/ПП/
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