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РИК-Плевен регистрира листата с кандидати за депутати на "Българска социалдемокрация - Евролевица"

Елина Кюркчиева
РИК-Плевен регистрира листата с кандидати за депутати на "Българска социалдемокрация - Евролевица"
РИК-Плевен регистрира листата с кандидати за депутати на "Българска социалдемокрация - Евролевица"
Плевен,  
30.08.2022 14:14
 (БТА)
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Районната избирателна комисия в Плевен регистрира листата на Коалиция "Българска социалдемокрация - Евролевица" за предстоящите парламентарни избори на 2 октомври. Това се посочва в решение на комисията, публикувано на официалния й интернет сайт.

Листата е от деветима кандидати:

Ганчо Тодоров Ганчев

Гарабед Ардашес Минасян

Валери Йорданов Велковски

Никола Костадинов Вучев

Мирослав Владимиров Александров

Теодора Стоянова Маврова

Емил Боянов Догазанов

Антоанета Огнянова Николова

Калина Богданова Томова

/ПП/

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