РИК-Плевен регистрира листата с кандидати за депутати на "Българска социалдемокрация - Евролевица"

Районната избирателна комисия в Плевен регистрира листата на Коалиция "Българска социалдемокрация - Евролевица" за предстоящите парламентарни избори на 2 октомври. Това се посочва в решение на комисията, публикувано на официалния й интернет сайт.

Листата е от деветима кандидати:

Ганчо Тодоров Ганчев

Гарабед Ардашес Минасян

Валери Йорданов Велковски

Никола Костадинов Вучев

Мирослав Владимиров Александров

Теодора Стоянова Маврова

Емил Боянов Догазанов

Антоанета Огнянова Николова

Калина Богданова Томова