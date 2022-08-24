Таксиметров автомобил падна в земен изкоп след произшествие в Русе. Това съобщиха от полицията в крайдунавския град.

Сигнал за инцидента е подаден около 21:20 часа снощи. Шофьорът на таксиметровия автомобил, който е на 62 години, се е движел по ул. "Байкал". Мъжът не се е съобразил с атмосферните условия и мокрия път, поради което се е блъснал с предната част на колата в метално преградно пано с поставени на него сигнални ленти и е паднал в земен изкоп върху две бетонни тръби.

На място веднага пристигнали екипи на полицията, Спешна помощ и противопожарната служба. Шофьорът бил изваден от автомобила и откаран в Университетската болница "Канев" с охлузвания по крайници и главата. След прегледа мъжът е освободен за домашно лечение.

Автомобилът е изваден от изкопа тази сутрин.