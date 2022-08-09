Три пожара горят в Бургаско; има починал от задимяване

Три пожара горят в Бургаско към момента, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР-Бургас Цветелина Рандева. Единият е в несебърския квартал "Черно море"; пламнали са сухи треви в район зад търговски обект.

Пожарът на това място е регистриран вчера. В късния следобед бе потушен, но днес отново се е възобновил. На мястото са три противопожарни автомобила с десет огнеборци, служители от Държавно горско стопанство-Несебър, доброволци.

В 13: 39 часа е подаден сигнал за горящи сухи треви и растителност край вилна зона Росенец. Огънят потушават противопожарен автомобил и трима огнеборци. Вследствие на задимяването е починал един човек, чиято самоличност в момента се установява.

Сухи треви и растителност горят и край село Белила. В момента там гасят три автомобила с осем огнеборци.