Синатра и Beatles за цигулка, глас и оркестър звучат в концертите на Васил Петров

Под звука на цигулката на Зорница Иларионова, Васил Петров изпълнява теми на Beatles, Франк Синатра и френски класики, съвместно с оркестъра на Врачанската филхармония под палката Христо Павлов, съобщават от екипа на джаз музиканта.

На сцената ще бъдат също музикантите Йордан Тоновски (пиано), Кристиан Желев (ударни) и Христо Минчев (контрабас).

В концертната програма SymphoNY way акцентът е върху взаимодействието между музикантите в диалог с жанрове и епохи, разказват от екипа на Васил Петров. По думите им той моделира вечните класики - Yesterday, Soldier of Fortune, I was made for Lovin ‘you, Something, Fragile, Michelle, Smile, "Списъкът на Шиндлер", Love story, The girl from Ipanema, My Way, New York, Strangers in the night, Can't take my eyes of off you, Feelings, Killing me softly, които сплита чрез своите музикални възгледи и изразни средства в чисто нови музикални произведения. Това е нова вселена от музикални възможности, поставени върху симфонично звучене и финеса, с които той ги интерпретира, допълват от екипа на Петров.

Както писа БТА, Васил Петров тръгва отново на симфонично турне с осем концерта. Започва на 9 август от Свети Влас, Следващите дати са 10 август - на открита сцена в парка на с. Марян, община Елена, по покана на читалище "Наука 1900". На 15 август Петров е в Кърджали, в двора на Регионалния исторически музей, 16 август - в Казанлък, в Алиолувата къща, 17 август - в Пазарджик, на сцената на драматичиня театър "Константин Величков". Концертите продължават и през септември - в София, на 11 септември, на сцената на парк театър "Борисова градина", на 16 септември - в Благоевград, в зала "Яворов", и на 17 септември - в Разлог.