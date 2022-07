Музика на рок легенди ще звучи на остров "Света Анастасия"

Музика на рок легенди звучи на остров "Света Анастасия" на 16 юли. Тогава от 21:00 часа, под палката на маестро Свилен Симеонов ще има концерт на Бургаската опера и джаз формация "София".

Атрактивният музикално-сценичен проект "Симфони мелъди рок" е едно от предизвикателствата на диригента Свилен Симеонов, известен със своите майсторски оркестрови интерпретации на известни музикални теми – в стила на латиното, аржентинското танго, рока, песни от репертоара на колоси в музикалната култура на XX век – "Бийтълс", Куин", АББА и др. , каза Теменуга Захариева от пресцентъра на Държавната опера в Бургас.

На островната сцена в събота ще прозвучат хитове: "Smoke on the Water" на "Дийп пърпъл", "We Will Rock You", "Don't Stop Me Now", "Show Must Go On", "We Are the Champions" и "Bohemian Rhapsody" на "Куин", "Mamma Mia" на "АББА", "Satisfaction" на "Ролинг стоунс", "Jailhouse Rock" на Елвис Пресли, "Another Brick In The Wall" на "Пинк Флойд", "The House Of The Rising Sun" на "Енимълс" и др.

Оркестрациите и адаптацията на рок хитовете за симфоничен оркестър и рок група са на маестро Свилен Симеонов, концертмайстор на оркестъра на Бургаската опера ще бъде Христо Белчев. Солистите, които ще представят популярните рок композиции, са: инструменталистката Ралица Петкова – електрическа цигулка, Яна Чакалска – вокал, Ясен Зердев – вокал и музикантите от джаз формация "София".

"През 2015 г. се зароди идеята за съвместен проект между Симфониета София и Денс Формация София с нейната рок група. Обявяваме го като "Rock Symphony", за да обхванем по-широк спектър от меломани, но при аранжирането и адаптацията от клавир за пиано към симфоничен оркестър аз отдавам приоритет на гласоводенето, а при оркестрирането – на симфоничния оркестър, не толкова на рок групата. Затова и някои от песните съм аранжирал само за симфоничен оркестър, без рок група и вокал. В концерта на острова ще предложим интересна симбиоза между симфоничен оркестър, рок група и вокали с електрическа цигулка и саксофони. Всичко това ще бъде поднесено по атрактивен и достъпен за публиката начин, с кратки обяснения от мен около историята на създаването на всяка от песните, със закачки и въпроси към публиката“, каза Свилен Симеонов за проекта си, който публиката на острова ще чуе и види в събота вечер.

Свилен Симеонов учи дирижиране в Пловдив и специализира във Виена при проф. Салватор Конде. Диригентската му кариера преминава през Оперно-филхармоничното дружество в Бургас, където е музикален мениджър и диригент. От 2003 г. е главен диригент на оркестър Симфониета София и втори диригент на Operettenbühne Heinz Helberg във Виена. Маестро Симеонов дирижира едни от престижните съвременни сцени в Европа и света, сред които Берлинската филхармония, Musikverein Wien, Konzertgebau Amsterdam, Victoria Hall Geneva, Suntory Hall Tokio, също в Барселона, Мадрид, Кливланд и др. Едновременно с диригентската си работа преподава и води курсове и майсторски класове в София, Сеул – Република Корея, Ханой – Виетнам, Солун и Птолемейда – Гърция, Янгстаун – САЩ.