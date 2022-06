Киното сближава, особено във време, в което е все по-трудно да бъдем общност, каза кинокритикът Деян Статулов

Киното сближава, прави ни съпричастни, особено във време, в което е все по-трудно да бъдем общност. Точно киното, изкуствата ни правят обединени. Това каза тази вечер сценаристът и кинокритик Деян Статулов по време на официалното откриване на кинофестивала "Свети Влас Филм Фест".

Феновете на жанровото екшън кино ще се насладят на тридневен филмов маратон. Прожекциите ще са в амфитеатър "Арена".

Селектираните девет филма са сред най-горещите екшън заглавия за тази година. Те са избрани от Селекционна комисия с председател Мариан Вълев и в състав проф. Нина Алтъпармакова, Тони Добринска и Антон Бакарски.

Задача да оценят и изберат победителите в отделните категории, се пада на жури с председател кинокритикът и доктор по киноизкуство Деян Статулов. Професионалният екип се допълва от носителката на ИКАР, актрисата Лилия Маравиля, режисьора и продуцент Димитър Гочев, сценаристката Ваня Николова и проф. Коста Костов, професор по белодробни болести, член на Съюза на българските писатели и киноман.

"Изключително трудно е да се оценят филми, които вече имат огромен бокс офис. Да оценяваме жанр като екшъна е трудно, но и пък в крайна сметка има страхотни професионалисти в екипа. Вярвам, че с чест и достойнство, с мисъл и любов към киното, ще се опитаме да бъдем честни и обективни. Киното и Холивуд са тези мечти, който наистина се сбъдват. Всяко едно такова събитие дава стимул, особено на творците да продължат да творят. Независимо дали става въпрос за екшън, драма, комедия. Важното е да се чувстваме като общност и заедно да съпреживяваме", добави Статулов.

Мариан Вълев посочи, че киното преди всичко е любов, приятелство, взаимна подкрепа, контакт между автори и зрители. "Ако този контакт е осъществен, тогава имаме и изкуство. Аз лично вярвам, че киното е изкуство", коментира Вълев.

Откриващата вечер на фестивала започна с касовия филм "Джурасик свят: Господство" (Jurassic World Dominion) на режисьора Колин Тревъроу. Спектърът от хитови ленти продължава с "Доктор Стрейндж в мултивселената на лудостта" (Doctor Strange in the Multiverse of Madness), "Човек на гнева" (Wrath of Man) и най-чаканото продължение на "Топ Гън: Маверик" (Top Gun: Maverick). Другите заглавия, включени в конкурсната програма, са "Дюн" (Dune) и "Смъртта може да почака" (No Time To Die).

"Свети Влас Филм Фест" се организира от "Диневи Груп" с подкрепата на Кметство Свети Влас и в партньорство с "Ню Бояна Филм Студиос".