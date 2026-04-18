Приключи предизборната кампания за вота на 19 април

Николай Трифонов
Приключи предизборната кампания за вота на 19 април
Приключи предизборната кампания за вота на 19 април
Статуята на Света София и булевард " Тодор Александров" в столицата. Снимка: Владимир Шоков/БТА (Архив)
София,  
18.04.2026 00:03
 (БТА)

Точно в полунощ приключи предизборната кампания за вота на 19 април. Това се посочва в приетата от Централната избирателна комисия (ЦИК) хронограма.

Събота е ден за размисъл и се забранява предизборната агитация и оповестяването на резултати за изхода от вота.

Съгласно Изборния кодекс не се допуска предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден.

На социологическите агенции се забранява да оповестяват допитвания до общественото мнение по повод изборите под каквато и да е форма 24 часа преди изборния ден до обявяване края на изборния ден на територията на страната.

Вотът в неделя ще бъде осмият от 2021 г. насам. 

/ТТ/

