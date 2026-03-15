Кръстът е символ на спасението и победата над смъртта, каза в Сливен гръцкият богослов проф. Аристидис Спандонис

В храм „Св. Димитър“ в Сливен се състоя духовна беседа, посветена на Неделя Кръстопоклонна – третата неделя от Великия пост, когато светата Църква изнася за поклонение честния и животворящ Кръст Господен. Лектор беше гръцкият богослов, химнограф и църковен певец проф. Аристидис Спандонис, преподавател в духовната семинария на Света Гора – Атон (Атониада).

Проф. Спандонис е завършил богословие в Солун и е специализирал в Патриаршеския православен институт в Женева. Преподавал е в духовната семинария на Света Гора – Атон (Атониада) и в духовната семинария в Килкис. Той е автор на богослужебни последования на съвременни светии, сред които и на св. Тихон Светогорец – духовния отец на св. Паисий Светогорец, както и на множество публикации, посветени на православната духовност.

По време на беседата проф. Спандонис подчерта, че Неделя Кръстопоклонна е поставена в средата на постния подвиг, за да укрепи духовно вярващите. „Днес, на Неделя Кръстопоклонна, ние черпим сила от Честния Кръст Господен, за да продължим духовния си път към великия празник Пасха“, каза той.

Лекторът обърна внимание на символиката на литийното изнасяне на кръста от светия олтар и поставянето му в центъра на храма. Според него този жест напомня древната практика, когато преди идването на император или цар в даден град, първо пристигали знаменосци и хора, носещи свещени знаци, за да възвестят неговото идване. По подобен начин, посочи той, Кръстът се явява предвестник на Христовата победа и на празника на Възкресението.

В беседата си проф. Спандонис припомни, че преди две хилядолетия кръстът е бил оръдие на позорно наказание и страшна смърт, използвано от римляните за наказание на престъпници, извършили най-тежките деяния. След разпятието на Иисус Христос обаче, този знак се превръща в символ на спасението и победата над смъртта.

„Кръстът вече не е оръдие на наказание, а знак на спасението и победата“, подчерта той. В живота на Църквата и на вярващите кръстът присъства навсякъде – върху светия престол, при ръкоположенията, в домовете на хората, по пътищата, по корабите и в храмовата живопис.

Богословът посочи, че почитта към Кръста не е почит към предмет или геометрична фигура, а към саможертвата на Христос. „Когато вярващият се прекръства или се покланя на кръста, той се покланя на Разпнатия Христос“, обясни проф. Спандонис.

По думите му още от апостолските времена знакът на кръста се почита в Църквата и чрез него се свидетелства за Христовата победа над греха и смъртта. Той припомни и думите на св. апостол Павел, който говори за кръста като за сила и спасение за вярващите.

По време на срещата бе отбелязано, че чрез кръста Христос е отворил пътя към Царството небесно, защото преди Неговото разпятие и Възкресение адът поглъщал както праведниците, така и грешниците.

Беседата беше преведена от гръцки език от Димитър Арнаудов – псалт и богослов. Тя е част от поредица духовни беседи, организирани в Сливенска епархия с благословията на митрополит Арсений.