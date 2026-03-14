Инициативата "Гората.БГ" предоставя безплатно дръвчета в Шумен

Инициативата "Гората. БГ" предоставя безплатно на паркинга до зала "Арена Шумен" плодоносни, медоносни и паркови дръвчета. Множество желаещи да вземат се наредиха на опашка, видя репортер на БТА.

Предвижда се около 20 000 броя дръвчета да бъдат подарени в Шумен днес до изчерпване на количеството им, каза за БТА създателят на инициативата Никола Рахнев. Той поясни, че за седма поредна година тя се реализира в Шумен. "Има огромен ентусиазъм, който виждате и усещате, стотици хора са дошли, защото вярват, че има смисъл да се засажда и това носи бъдеще", подчерта Рахнев.

Той коментира, че всички, които се включват в раздаването на дръвчетата в инициативата, са доброволци. "Двама души пътуваме с буса, всички останали около десетина доброволци, които ни помагат, са хора от Шумен, които не познаваме", каза още инициаторът на кампанията. По думите му интересът към инициативата не намалява. "Тази година ми изглеждат повече хората от миналата година. През 2024 г. може би беше малко по-силна, но всичко е въпрос на време и на сезон", отбеляза Рахнев.

По близо 16 хил. дръвчета бяха раздадени през месец март т.г. в Перник и в Кюстендил от "Гората.БГ". През февруари Плевен бе част от националната кампания на инициативата за засаждане на дръвчета, като бяха раздадени 65 000 дръвчета.