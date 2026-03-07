Подробно търсене

Първите щъркели в Самоковско долетяха в село Доспей

Кореспондент на БТА в Самоков Иван Ласкин
Първите щъркели в Самоковско долетяха в село Доспей
Първите щъркели в Самоковско долетяха в село Доспей
Снимка: Кореспондент на БТА в Самоков Иван Ласкин
Село Доспей,  
07.03.2026 16:29
 (БТА)

Първите щъркели в Самоковско долетяха в село Доспей. В населеното място има няколко щъркелови гнезда, а най-голямото от тях се намира на купола на храм „Свети равноапостоли Петър и Павел“. 

Местните жители казват, че щъркелите се завръщат около средата на месеца и около 15 август отлитат отново. По традиция, когато видим летящ щъркел, закачаме мартеници на дърветата. 

Популацията на белия щъркел, който се среща най-често в България, е около 220 000 екземпляра, съобщи за БТА орнитологът от Българското дружеството за защита на птиците Петър Янков. По думите му това представлява почти цялата популация в Европа.

 

/БИ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:43 на 07.03.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация