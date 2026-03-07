site.btaПървите щъркели в Самоковско долетяха в село Доспей
Първите щъркели в Самоковско долетяха в село Доспей. В населеното място има няколко щъркелови гнезда, а най-голямото от тях се намира на купола на храм „Свети равноапостоли Петър и Павел“.
Местните жители казват, че щъркелите се завръщат около средата на месеца и около 15 август отлитат отново. По традиция, когато видим летящ щъркел, закачаме мартеници на дърветата.
Популацията на белия щъркел, който се среща най-често в България, е около 220 000 екземпляра, съобщи за БТА орнитологът от Българското дружеството за защита на птиците Петър Янков. По думите му това представлява почти цялата популация в Европа.
/БИ/
В допълнение
Избиране на снимки
Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.
Изтегляне на снимки
Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина