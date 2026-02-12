Какви са нагласите на европейците за ролята на ЕС и САЩ, според проучване на Европейския съвет за външна политика

Нагласите на европейците относно ролята на Европейския съюз (ЕС) и САЩ изследва социологическо проучване на Европейския съвет за външна политика (ЕСВП). Данните бяха представени по време на събитие в столичен хотел.

Проучването е реализирано през ноември 2025 г. в няколко държави членки на ЕС, сред които и България. Допитването е направено и в Швейцария, Украйна и Обединеното кралство. В България анкетата е сред национално представителна извадка от 1020 респонденти.

Всяка година ЕСВП прави такова голямо социологическо проучване, което обхваща поне 2/3 от европейските граждани. Много се радваме, че тази година в него е включена и България, каза Весела Чернева, заместник-директор на ЕСВП. Основните акценти са свързани с трансатлантическите отношения, посочи тя. По думите ѝ се установява все по-голям скептицизъм в Европа по отношение на ролята на САЩ.

„Едва 16% от европейците смятат, че САЩ са съюзник, повечето смятат, че Америка е необходим партньор, но също може да бъде и в някакви отношения противник“, коментира тя. В България тази цифра е още по-ниска, като едва 10% смятат Америка за съюзник, отбеляза тя.

Данните от проучването сочат, че повечето българи - 44%, възприемат САЩ като „необходим партньор“ на ЕС, 10% определят Америка като „съюзник“, 11% като „съперник“, а според 13% „опонент“. По отношение на глобалната роля на ЕС - 34% вярват, че ЕС е велика сила, докато 48% смятат, че ЕС не е велика сила.

Все повече европейци са готови да подкрепят отделянето на средства за отбрана, коментира друг акцент от изследването Весела Чернева. Говорим за общи отбранителни действия за предпазване от атака от Русия, от нова война в Европа, поясни тя. В много от случаите европейците са склонни да подкрепят и въвеждането на задължителна военна служба, като тази идея има най-голяма подкрепа във Франция и Германия. Третата страна в тази класация е България с ентусиазъм за връщане на задължителната казарма.

Според Весела Чернева отношението на хората към външнополитическите проблеми на Европа става все по-важно за институциите, които вземат решения.