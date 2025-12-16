Подробно търсене

Блъснатото в София 15-годишно дете е оперирано и е в стабилно състояние, съобщиха от "Пирогов"

Борислава Бибиновска
Блъснатото в София 15-годишно дете е оперирано и е в стабилно състояние, съобщиха от "Пирогов"
Блъснатото в София 15-годишно дете е оперирано и е в стабилно състояние, съобщиха от "Пирогов"
Снимка: Христо Касабов/БТА (ЕД) (архив)
София,  
16.12.2025 14:10
 (БТА)

Петнайсетгодишното дете, което беше блъснато тази сутрин в столичния квартал "Хаджи Димитър", е прието с тежка травма в Отделението по детска гръдна хирургия на болница "Пирогов". Това съобщиха от спешната болница. То е оперирано е и е в стабилно състояние. 

Сигналът за инцидента е получен в Центъра за спешна медицинска помощ – София в 8:13 часа. Пристигналият на място екип го е транспортирал до "Пирогов". 

Детето е било блъснато от пешеходна пътека от жена, чиито проби за алкохол и наркотици са отрицателни, каза на брифинг по-рано днес комисар Мартин Цурински, заместник-началник на отдел „Пътна полиция“ на Столичната дирекция на вътрешните работи.

/АБ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:17 на 16.12.2025 Новините от днес

16.12.2025 13:42 Официални актове и съобщения

Министерство на икономиката и индустрията: Възможностите за разширяване на пазарното присъствие на азиатските пазари и добавяне на нови продукти обсъдиха министър Дилов и изпълнителният директор по международни отношения на „Мейджи“

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация