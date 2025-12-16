Втори ден на консултации при президента – въпросите са отново за бюджета, изборни промени и докога ще продължи да работи този парламент

Втори ден на консултации при президента, преди връзването на мандат за съставяне на правителство. До тук се стигна след като в края на миналата седмица парламентът гласува оставката на премиера Росен Желязков, съответно и на правителството.

Въпросите, които политическите сили и държавният глава обсъждат на консултациите са за живота на 51-вото Народно събрание (НС), предсрочни избори, за бюджета и нужни ли са промени в Изборния кодекс, с цел по-прозрачен и справедлив изборен процес.

Днес на „Дондуков“ 2 бяха представители на парламентарните групи на „Възраждане“ и „ДПС-Ново начало“.

Пред „Възраждане“ Румен Радев оцени социално-икономическата и политическата ситуация в страната като сложна. Вие го виждате всеки ден и по улиците, и в парламента, добави той.

Държавата се намира в доста сложна ситуация, за нас е кризисна, коментира лидерът на „Възраждане“ и на парламентарната група Костадин Костадинов. Затова смятаме, че няма защо повече да губим време - колкото по-скоро дойдат новите избори, толкова по-добре, допълни той.

От „Възраждане“ поискаха да чуят мнението на президента „за“ или „против“ запазване на българския лев.

Политическата сила смята, че има много сериозен проблем с бюджета. Полезният ход, който правителството трябва да направи, без значение служебно или редовно, е да предложи мерки, с които да няма дефицит и да се орежат разходите, посочи Костадинов пред журналисти след края на закритата част на срещата. Това е полезният ход, той обаче няма да бъде направен, защото сегашното правителство ще „играе на сечено на нас българите“, страната ни ще бъде вкарана в голям хаос, затова настояваме и България да не влиза в еврозоната, обясни политикът. „Възраждане“ няма да гласуват закона за т.нар. удължителен бюджет. Те не виждат и подходящ кандидат за служебен премиер от т.нар. домова книга. Трябва да питаме „Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП-ДБ), които я направиха заедно с ГЕРБ и ДПС, какво мислят те по въпроса, посочи Костадин Костадинов.

Партията смята, че през март е съвсем реалистично да има предсрочен парламентарен вот. Те са за изцяло машинно гласуване.

Същите теми бяха обсъдени и с представителите на парламентарната група „ДПС-Ново начало“.

Вие не сте част от управляващата коалиция, но винаги сте изразявали своята подкрепа и сте крепили това управление с ясната позиция, че не трябва да има скоро избори, че България трябва да има стабилно, дългосрочно управление в цял мандат, така че да реализира важни за страната политики, обърна се към „ДПС-Ново начало“ Радев в началото на разговора и отбеляза, че те са в дълбочината на „тези процеси, които текат в българския парламент и в нашето общество“.

Президентът постави пред „ДПС-Ново начало“ въпросите дали смятат да търсят продължаване на живота на 51-вото НС, макар и в друга управленска конфигурация, или мислят, че трябва непременно да се проведат предсрочни избори, както и дали са необходими промени в Изборния кодекс. Румен Радев постави и въпроса за удължителния закон за бюджета и реализацията му.

Събитията, които се случиха, ясно ни казват, че този парламент е приключил своя реален политически живот, коментира по време на консултациите при президента зам.-председателят на парламентарната група „ДПС-Ново начало“ Йордан Цонев. По наше мнение трябваше да има редовен бюджет, а не удължителен, но при тази ситуация, при която повечето политически сили искат удължителен, ще подкрепим удължителния бюджет, заяви той. По думите му обаче удължителният бюджет не дава възможност за защита на големи социални групи. Според анализа на партията, бюджетът не е бил достатъчно добре комуникиран със социалните партньори нито в парламента, нито в обществото.

Йордан Цонев припомни, че те са подкрепили това управление с ясното съзнание, че политическата криза от последните четири години трябва да намери своето решение и предвид важните събития, които предстояха пред страната – въвеждане на еврото, геополитическата обстановка.

„ДПС-Ново начало“ е за машинно гласуване, но не с тези машини, които, според тях, са компрометирани. Може да се гласува, за улеснение, с тях, но трябва да се брои, да има граждански и политически контрол и видеонаблюдение, смятат от партията, посочи Цонев.