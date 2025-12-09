Допълнителни 100 млн. евро ще бъдат отделени през 2026 г. за програма за подкрепа на специалистите по здравни грижи

Министерството на здравеопазването ще разработи нова програма за подкрепа на специалистите по здравни грижи. Тя ще бъде готова до два месеца и е финансово подсигурена с допълнителни 100 млн. евро от оперативните програми, съобщи заместник-министърът на здравеопазването Явор Пенчев в публикация във Фейсбук.

Тази мярка показва решителността ни да реализираме политики, които години наред бяха отлагани, добавя Пенчев. По думите му, през 2025 г. са направени няколко ключови промени, които трябва да гарантират достойно място на специалистите в здравеопазването. Пенчев отбелязва, че медицинските сестри вече имат правото да участват в преговорите за Национален рамков договор чрез Българския лекарски съюз, както и че медицинските сестри, акушерите и рехабилитаторите вече имат правото да разкриват самостоятелни практики по здравни грижи. Заместник-министърът припомня, че медицинска сестра е защитена професия и държавата поема всички такси от тяхното обучение. Той добавя, че медицинска сестра е специалност с утвърдени 1200 места за студенти в медицинските университети, както и че медицинските сестри заедно със специализантите са подкрепени финансово и получават до 2,5 минимални работни заплати над основното си трудово възнаграждение по проект „Насърчаване на специализация в областите с недостиг на лекари“.

В Бюджет 2026 г. е предвидено 10% увеличение на заплатите за всички специалисти по здравни грижи, работещи в структурата на Министерството на здравеопазването, посочва още заместник-министърът.

Нашата задача е една – да върнем уважението към професиите, които поддържат живота. Дължим го на хората, които се грижат за нас, когато сме най-уязвими, добавя Пенчев.

Настоящият бюджет, който се предлага, е резултат от постигнат консенсус между работодатели и синдикати, коментира пред журналисти по-рано днес председателят на Комисията по здравеопазване Костадин Ангелов (ГЕРБ-СДС) относно коригираните проектобюджети на държавата и на НЗОК за 2026 г. и обявените протести на професионалистите по здравни грижи заради липсата на заложени средства за постигане на минимални стартови заплати за специалистите по здравни грижи от 1550 евро.