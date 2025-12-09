В Нова Загора ще бъде засилен контролът на движението и ще се въведат нови мерки за безопасност

В Нова Загора ще бъде засилен контролът на движението и въведени нови мерки за безопасност, съобщиха от общинския пресцентър след заседание на Общинската комисия за безопасност на движението.

В дискусията участваха ръководители от Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи– Сливен, Районното управление „Полиция“ – Нова Загора, Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, Областното пътно управление и експерти.

Кметът на Нова Загора Галя Захариева настоя за допълнителни полицейски екипи по време на предстоящите празници и подчерта, че до средата на януари трябва да бъдат избрани най-ефективните решения за гарантиране на реда. Тя обяви, че общината е готова да инвестира в камери за контрол на скоростта, а съвместно с полицията ще бъдат определени нови точки за монтаж.

След влизане в сила на новата наредба на МВР ще започнат процедурите за закупуване на общинските камери. Промените в Закона за движение по пътищата предвиждат 50% от средствата от глоби да остават в общината. По данни на ОДМВР една от камерите е отчела над 3333 нарушения със средна глоба 75 лева, което носи около 250 хил. лева годишно, но по-важен остава дисциплиниращият ефект върху водачите.

Кметът съобщи, че предстои анализ на мерките за повишаване на безопасността по пътищата, включително и изкуствени неравности. Експертите предупредиха, че масовото поставяне на препятствия не е ефективно и препоръчаха прилагането на алтернативни методи за ограничаване на скоростта.

Захариева обяви откриването на два нови паркинга за живущите – в зоната зад пазара в града и в междублоково пространство на ул. „Градинска“. Тя призова полицията за повече толерантност към шофьорите, паркиращи временно в съседни улици заради ремонтите на ул. „Хаджи Димитър“ и „Сан Стефано“.

Както БТА съобщи, на своята ноемврийска сесия Общинският съвет в Нова Загора одобри режим за платено паркиране „Служебен абонамент“.