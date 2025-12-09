Започва основен ремонт на сградата, обслужваща детска градина „Радост“ в Сандански

Община Сандански започва основен ремонт на сградата, обслужваща детска градина „Радост“, съобщиха от администрацията.

Сградата, която е строена през 70-те години, е едноетажна, със застроена площ 197 кв.м., с масивна конструкция и дървена покривна система. В нея се помещават кухня, перално, складове и санитарен възел. Проектът за ремонт е изготвен по възлагане на кмета на община Сандански Атанас Стоянов и включва цялостно реновиране с фокус върху енергийна ефективност, безопасност и съвременни условия за работа, поясняват от кметството.

Част от помещенията – складове, кухня, перално, санитарни възли и общи помещения, ще бъдат напълно ремонтирани. Ще бъдат подменени остарялата дограма и компрометираните мазилки. Основните дейности в проекта включват полагане на външна топлоизолация, подмяна на цялата стара дограма с нова PVC, ремонт на тавани и стени, нови мазилки и шпакловки, полагане на епоксидна саморазливна настилка в работните помещения и подмяна на теракот в санитарните, подобряване на фасадната облицовка, подмяна на електрически уреди с уреди на газ и демонтаж на ненужни стоманобетонни плотове, както и топлоизолация.

От администрацията добавят, че проектът не променя функционалното предназначение на сградата. Тя ще продължи да обслужва нуждите на персонала на детската градина.

Домашният социален патронаж в Сандански ще бъде преместен, за да се подобри качеството на услугата, посочиха от пресцентъра на общинската администрация.

По проект на община Сандански е предвиден цялостен ремонт на сградата на бившия филиал „Лилия“ към детска градина „Здравец“, където ще бъде преместен социалният патронаж. Мярката цели подобряване на организацията на образователния процес във Второ основно училище „Христо Смирненски“ и в ПГ „Яне Сандански“, както и оптимизация на социалната услуга.