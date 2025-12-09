Този бюджет на НЗОК е по-лош от предишния, медицински сестри и лекари няма да получат никакво увеличение на заплатите, каза Васил Пандов от ПП-ДБ

Медицинските сестри и лекарите в болниците нямат да получат никакво увеличение на заплатите, каза пред журналисти Васил Пандов от "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) във връзка с одобрения коригиран вариант на проектобюджета за 2026 г. и обявените протести на професионалистите по здравни грижи. Според него този бюджет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е по-лош от предишния.

Депутатът от ПП-ДБ коментира темата преди заседанието на парламентарната комисия по здравеопазването, което не започна заради липса на кворум.

Няма как да подкрепим бюджета в този вид, заяви Пандов. Сестри и лекари няма да получат 10 % увеличение, такова увеличение ще получат само работещите в бюджетните структури. Това в системата на здравеопазването са много малко структури – Спешна помощ, центрове по кръводаряване и още някои структури на Министерството на здравеопазването, но сестрите в болниците, независимо общински или държавни, няма да получат никакво увеличение на заплатите, както и лекарите, коментира той.

Това, което се случи тази година, е някакъв абсурд - управляващите веднъж отхвърлиха свой законопроект, внесен лятото за увеличение на заплатите на медицинските специалисти, защото обещаха, че ще предложат нещо по-добро. След това предложиха нещо, според тях, по-добро с целеви 260 млн. евро и с правило, че заплатата е фиксирана – минимална работна заплата за млад лекар от 1860 евро, съответно и за сестра имаше фиксирана, посочи Васил Пандов. Той коментира, че след като управляващите са казали, че законът трябва да предвиди увеличение за всички специалисти, а не да се противопоставят специализанти на медицински специалисти, накрая са се отказали и от това.

Пандов отново отбеляза, че в това, което сега е внесено като бюджет на НЗОК, няма увеличение на заплати на сестри и лекари. В закона за държавния бюджет има предвидени едни 30 млн. евро в бюджета на Министерството на здравеопазването, но те не поставят правило каква да е минималната заплата на специализант, а тепърва ще се разпределят по програма на Министерството между специализантите, посочи депутатът. Той отбеляза, че в момента няма закон, който да казва колко е минималната работна заплата на лекар или медицинска сестра. В тази връзка този бюджет на Здравната каса е по-лош от предишния, заяви Васил Пандов.

Той коментира, че в коригирания бюджет управляващите са решили да се откажат точно от предвидените в предишния вариант 260 млн. евро за увеличение на възнагражденията на персонала в лечебните заведения. Според Пандов всички медицински специалисти имат поводи за протест.