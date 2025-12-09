Енергетиката взема ключово място в стратегическия ни диалог със САЩ, каза премиерът Росен Желязков

Енергетиката взема ключово място в стратегическия ни диалог със САЩ. Силно ангажирани сме с по-нататъшното задълбочаване на сътрудничеството със САЩ в областта на ядрената енергетика за граждански цели, за създаване на по-устойчив енергиен пазар, за засилване ролята на България като регионален енергиен център и създаването на още повече възможности за бизнеса от двете страни на Атлантическия океан.Това каза министър-председателят Росен Желязков при откриването на Третата сесия на Стратегическия диалог между България и САЩ, която се състои в Министерския съвет.

На сесията присъства заместник помощник държавният секретар на САЩ за Европа и Евразия Кристофър Смит, който е на посещение у нас във връзка с третата сесия на Стратегическия диалог.

Поставили сме амбициозни цели в областта на енергийното сътрудничество със специален акцент върху ядрената енергетика за граждански цели. България постигна значителен напредък в диверсификацията на своя енергиен сектор, като намали зависимостите си от руските енергийни ресурси, отбеляза още Желязков.