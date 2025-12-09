Един човек е загинал, а 22 са ранени при катастрофи в страната през последното денонощие

Един човек е загинал, а 22 са ранени при 16 тежки катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР.

В София са регистрирани две тежки и 33 леки пътнотранспортни произшествия, при които са пострадали трима души.

От началото на месеца са станали 131 катастрофи, с 18 загинали и 170 ранени.

От началото на годината са регистрирани 6275 пътнотранспортни произшествия, при които живота си са загубили 432 души, а пострадалите са 7821.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г., се отчитат 10 по-малко загинали участници в движението през 2025 г., посочват от МВР.