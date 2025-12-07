Подробно търсене

Жена е загинала вчера при пожар в Ямбол

Нелли Желева
Жена е загинала вчера при пожар в Ямбол
Жена е загинала вчера при пожар в Ямбол
Снимка: Севдалина Кръстева, БТА, архив
София,  
07.12.2025 08:46
 (БТА)

На шести декември в 05:55 часа, в районната дирекция на "Пожарна безопасност и защита на населението" в Ямбол е получено съобщение за пожар в къща в града, информира на интернет страницата си Главно дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението (ГДПБЗН). Произшествието е ликвидирано с един пожарен автомобил, като в него е загинала жена на 66 г.

При пожарите пострадал друг човек. В 13:06 часа в ОЦ при СДПБЗН е получено съобщение за пожар в мазе на къща в София. Произшествието е ликвидирано с два пожарни автомобила. Пострадал е Д. Д. Д., мъж на 50 г., вдишал токсични газове и пари.

За изминалото денонощие звената за пожарната са реагирали на 92 сигнала за произшествия в страната. Ликвидирани са общо 32 пожара. Преки материални щети са причинили 16 пожара, от които: 12 в жилищни сгради, един в спомагателни, временни или паянтови постройки, един в транспортни средства, 2 други пожара, съобщават от ГДПБЗН.

Без нанесени материални щети са възникнали 16 пожара..

Извършени са 53 спасителни дейности и помощни операции

През изминалите 24 часа са получени и седем лъжливи повиквани.

/ТНП/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:40 на 07.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация