Подробно търсене

Проходът Троян-Кърнаре е затворен временно поради свличане на голямо количество земна и скална маса

Кореспондент на БТА в Пловдив Ирина Шопова
Проходът Троян-Кърнаре е затворен временно поради свличане на голямо количество земна и скална маса
Проходът Троян-Кърнаре е затворен временно поради свличане на голямо количество земна и скална маса
Снимка: Кореспондент на БТА в Пловдив Боян Ботев, архив
Пловдив,  
07.12.2025 08:17
 (БТА)

Проходът Троян-Кърнаре е затворен временно поради свличане на голямо количество земна и скална маса на няколко километра след Кърнаре, в посока върха. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив.

Очаква се от агенция "Пътна инфраструктура" да бъде създадена необходимата организация за разчистване на пътя.

Заради продължителния дъжд вчера в района на трети тунел на пътя Асеновград-Смолян се активира свлачище.

/ТНП/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:38 на 07.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация