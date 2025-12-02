Военнослужещи от Благоевград заедно с горски служители засадиха над 6000 фиданки в район край Симитли, засегнат от пожар

Военнослужещи от 3-ти механизиран батальон - Благоевград от състава на 3-то бригадно командване се включиха в съвместна инициатива с горските служители от Югозападното държавно предприятие (ЮЗДП ) за възстановяване на горските територии, засегнати от големия пожар през 2017 г. близо до Симитли, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната. Пожарът унищожи хиляди декари гора и повлия сериозно на местообитанията на множество диви животни.

Петдесет военнослужещи от 3-то бригадно командване работиха рамо до рамо с горските служители, като засадиха над 6000 фиданки от космат и зимен дъб, както и черен бор. Новите дръвчета ще допринесат за постепенното възобновяване на гората на мястото на унищожената растителност.

Инициативата е част от кампанията на ЮЗДП „Съживи гората“, в която преди седмици участваха и военнослужещи от Военновъздушните сили. Съвместните действия подчертават важността на партньорството между институциите в усилията за опазване на природата, отбелязват от военното министерство.

На 17 ноември в профила си във Фейсбук от ЮЗДП оповестиха началото на есенното залесяване на опожарени площи над с. Мечкул. Лесовъди от предприятието залесиха район на територията на ДГС - Симитли, който пострада от пожар. В първия ден от есенната кампания бяха засадени 1500 фиданки зимен дъб, подходящ вид за надморската височина в района.

Летните пожари нанасят огромни щети върху горските насаждения, което налага допълнителни грижи от страна на лесовъдите там, където гората не може да се възстанови сама, отбелязаха тогава от ЮЗДП.







