Кметът на Търговище е на работно посещение във Франция, посветено на устойчивото градско развитие

Кметът на Търговище Дарин Димитров е на работно посещение в Париж. Визитата е част от програма за обмен на опит в сферата на устойчивото градско развитие и се организира за представители на местната власт от Националното сдружение на общините в Република България, информираха от пресцентъра на Община Търговище.

В периода до 5 декември ще има срещи с ръководството на Регионалния съвет на богатия икономически регион Ил дьо Франс. Ще бъдат представени моделите за управление на транспорта, образованието, пространственото планиране и екологичните политики, които регионът прилага чрез бюджет от 5 млрд. евро годишно. Ще бъдат обсъдени добри практики за намаляване на отпадъците, насърчаване на рециклирането и гражданското участие в екологични инициативи.

Акцент ще бъде поставен върху устойчивото обновяване на Париж и успешните примери от 17-и район на града, в който е изграден еко квартал. Отоплението там се осигурява основно чрез геотермална енергия, а кварталът служи като пример за интегриране на иновации и екология в градската среда.

Предвидено е посещение и в Парижката агенция за климата. Тя обединява над 90 партньори и предоставя консултации за енергийно обновяване на жилищни и други сгради по различни програми. Ще бъде обсъдена възможността за прилагане на подобни модели в български условия.

В рамките на програмата ще бъдат посетени и центрове за третиране и рециклиране на отпадъци, управлявани от междуобщински структури. Делегацията ще се запознае с процесите за компостиране, метанизация и производство на електроенергия от биогаз, както и с иновативни дигитални решения за управление на отпадъците. Ще бъдат дискутирани и предизвикателствата пред малките общини и техните механизми за финансиране на екологични проекти.

Ще бъде представен и пример за успешна трансформация на предградието Льо Плеси-Робенсон в модерен и оживен градски център. Градът е преустроен по принципите на новия урбанизъм, като е създаден център с магазини, жилища и обществени пространства, поставяйки акцент върху пешеходната достъпност и концепцията „15-минутен град“.