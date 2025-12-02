След като общинската администрация подписа договор за финансиране и изпълнение на проект „Насърчаване на равнопоставеността – здраве и приобщаващо образование за всички – Антоново“ на Швейцарско-българската програма за сътрудничество, в Антоново ще бъде изграден Център за предоставяне на услуги за уязвими общности. Идеята бе представена пред местната общност от ръководителя на проекта и заместник-кмет на общината Неджатин Мустафов, в присъствието на зам.-кмета Емине Якубова, екипа и медии.

Усилията на екипа по проекта са насочени към създаване на физическо обслужване на едно гише в община Антоново за предоставяне на интегрирани услуги за уязвимите общности. Едновременно с осигуряването на оборудване за обслужването ще се предоставят мобилни социални, здравни услуги, първична здравна и правна помощ на представители на уязвими групи жени, младежи и възрастни хора.

Неджатин Мустафов каза, че вече е сформиран екипът по проекта. Назначени са образователни медиатори, социални работници, юристи, лекари, деловодители, счетоводител, координатор, инженер по строителните дейности, педагози.

В продължение на три години, в които ще бъде реализиран проектът, те ще работят с около 500 души – жители на община Антоново, които ще бъдат включени в групи за взаимна помощ и споделяне на опит – жени, младежи и възрастни хора. Към дейности по проекта ще бъдат привлечени и 40 деца и ученици. Стойност на проекта е 2 377 041 лева.

От ръководството на община Антоново уточниха, че общината обхваща обширен район – с много населени места и малко жители. Досега те нямат възможност за адекватни здравни грижи, за ползване на социални и юридически услуги. Чрез изграждането на Центъра за предоставяне на услуги на едно гише за уязвими общности ще бъдат решени част от тези проблеми, каза Милка Иванова.

Проектът ще надгражда установени практики за предоставяне на социални, здравни и образователни услуги, чрез повишаване на ефективността на здравната медиация, увеличаване броя на образователните медиатори и медицински сестри.

За постигане на целите на проекта ще бъде направен ремонт на покрив и три помещения за физическо обслужване на едно гише и предоставяне на интегрирани услуги за уязвимите общности и здравни кабинети в сграда общинска собственост в град Антоново и два здравни кабинета в селата Стеврек и Трескавец. Кабинетите в селата ще обслужват жители и на съседните населени места.

Ръководителят на проекта каза, че за предоставяне на мобилни здравни и социални услуги ще бъде закупен електрически автомобил. Ще бъдат проведени обучения за изграждане на капацитет на персонала за ефективно предоставяне на интегрирани услуги.

Допълнено бе, че един път седмично по проекта в региона ще идват лекари специалисти в областта на кардиологията, ендокринологията и гастроентерологията. Вече има сключен договор с медико-диагностична лаборатория, от която ще могат да се възползват жителите на Антоновския край. Ангажираните юристи споделиха, че местните хора са проявили интерес към предоставяните от тях консултации.

Предстои да бъдат проведени различни информационни кампании сред населението, ще бъде осигурено социално подпомагане на семейства, както и спешна медицинска помощ. Ще има и изнесени обучения, образователни материали за деца и ученици, спортни екипи. Със средства от проекта ще бъдат закупени медицински материали и инструменти за спешна медицинска помощ за лекарските кабинети в Антоново и двете села.