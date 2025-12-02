Беше направен опит протестът снощи да бъде опорочен, каза съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев

Беше направен опит протестът снощи да бъде опорочен. Зад този опит седят действията и бездействията на министъра на вътрешните работи, каза на брифинг пред журналисти съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев. По думите му липсата на полиция пред Народното събрания, пред централа на ДПС, на пътя, говори за сценарий, каза още той.

Снощи портест изпълни площада пред Президентството, Народното събрание и Министерския съвет. Граждани протестираха срещу проектобюджета за 2026 г. в София и в други градове на страната. Организатор на недоволството бяха от "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ). В късните часове в столицата имаше и безредици.

"Има достатъчни индикации, че е разработен ясен сценарий за опорочаване на този протест. Единственият отговорен за това е министърът на вътрешните работи. Оставката му дори не е предмет на разговор. Тя трябваше да бъде подадена снощи", допълни Мирчев.

Той заяви, че връщането на бюджета няма да промени нещата и че хората искат оставка на правителството. "Ако някой си мисли, че с връщането на бюджета ще се спаси и ще намали общественото напрежение, много се е объркал. Хората на протеста викаха "Оставка". Те разбраха как Пеевски и "ДПС-Ново начало" ги крадат. Това управление трябва да подаде оставка и да отидем на избор", каза още той.

"Пеевски е в главата на стотици хиляди българи. След като това е така, има само един изход и това е отстраняване му от обществено-политическия живот на страната“, заяви Ивайло Мирчев. "Няма да спрем до тук, ако трябва ще има още протести", каза още той.