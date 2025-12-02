Продължава издирването на 25-годишния Станко Скечелиев от казанлъшкото село Копринка

Продължава издирването на 25-годишен мъж от казанлъшкото село Корпинка, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора. Изчезналият се казва Станко Скечелиев и е в неизвестност от вечерта на 25 ноември.

Мъжът е на видима възраст 25-30 години, висок е около 175 см, има слабо телосложение, той е с гъста къса черна коса и кафяви очи, посочват от полицията. Облечен е с черно зимно яке с качулка, черен анцуг, кафяви спортни обувки с бяла подметка.

По молба на близките от МВР призовават всеки, който има някаква информация, незабавно да се обади в полицията.

Вчера от МВР потвърдиха, че мъжът е обявен за общодържавно издирване. За БТА кметът на Копринка Кенан Саид каза, че в издирвателните дейности са се включили полицаи и военни, както и доброволци.