Подробно търсене

ВКС реши да върне за ново разглеждане делото за убийството на Евгения

Константин Костов
ВКС реши да върне за ново разглеждане делото за убийството на Евгения
ВКС реши да върне за ново разглеждане делото за убийството на Евгения
Съдебната палата в София Снимка: Милена Стойкова/БТА, архив
София,  
02.12.2025 13:52
 (БТА)

Върховният касационен съд (ВКС) реши да върне за ново разглеждане на Софийския апелативен съд делото срещу Орлин Владимиров и баща му Пламен Владимиров за убийството на Евгения през 2021 г., извършено с особена жестокост и по особено мъчителен за жертвата начин, съобщиха от пресцентъра на съда. Решението на ВКС е подписано с особено мнение от един член на съдебния състав.

Според съдебния състав са допуснати процесуални нарушения - Апелативният съд е изключил от подлежащите на
обсъждане доказателства показанията на полицейските служители, пресъздали съдържанието на „оперативните беседи“, проведени с подсъдимите. Отказал е да вземе предвид и протоколите, отразяващи проведените следствени експерименти с участието на подсъдимите, предхождащи привличането им в качеството на обвиняеми.

Основанието втората инстанция да направи това било нарушение на европейска директива относно правото на достъп до адвокат в наказателното производство и в производството по Европейска заповед за арест и относно правото на уведомяване на трето лице при задържане и на осъществяване на връзка с трети лица и консулски органи през
периода на задържане.

В мотивите на ВКС е подчертано, че с факта на задържането на подсъдимите и провеждането на разговор с тях от полицейските служители в рамките на беседата те вече са били третирани като заподозрени, на които се е дължала адвокатска защита, като се има предвид и разследваното престъпление. Според касационната инстанция в този аспект остава неясна и позицията в атакуваното решение, че изявленията на подсъдимите са „извънпроцесуални“, независимо че са направени в хода на извършените следствени експерименти, пряко свързани с образуваното наказателно производство, по което към този момент те вече са били заподозрени като извършители на престъплението.

Според касационната инстанция не може да се отрече основателността на възраженията, че апелативният съд не е разисквал различията между експертните мнения, приети от основния съд, и това от въззивното производство относно въпроса дали в механизма на причиняване на смъртта е участвал като способ и поставеното (намотаното) стреч фолио около главата на пострадалата.

В мотивите на ВКС пише, че и възраженията на частните обвинители, направени в касационната им жалба, също имат своето основание. Във въззивното производство те са настоявали за утежняване на положението на двамата подсъдими,
искайки налагане на наказанието „доживотен затвор без замяна“. „Втората инстанция е дължала да разгледа доводите, независимо дали изтъкваните с въззивната жалба и в съдебното заседание фактори, преценени от частните обвинители като значими за обосноваване на кумулативното изискване по чл. 38, ал. 1 от Наказателния кодекс, са могли да доведат до желания от тях резултат“, категорични са върховните съдии.

БТА припомня, че на 21 февруари Апелативният съд в София потвърди изцяло присъдата на първата инстанция, с която на Орлин Владимиров и на баща му Пламен Владимиров бе наложено наказание „доживотен затвор“ за умишленото убийство на Евгения Чорбанова.

Решението на втората инстанция беше подписано с особено мнение от съдия-докладчика Петър Гунчев.

На 20 октомври 2023 г. Градският съд в София определи доживотните наказания.

Тялото на Евгения беше открито през 2021 г. в куфар във водоем. Според обвинението престъплението е извършено по особено мъчителен начин.

/РИ/

Свързани новини

13.06.2025 11:30

Върховният съд ще решава окончателно делото за убийството на Евгения Владимирова

Върховният касационен съд решава окончателно в срок до няколко месеца делото за убийството на Евгения Владимирова. На съдебното заседание днес бившият съпруг на убитата и подсъдим за смъртта й Орлин Владимиров заяви, че не е извършена никаква
26.11.2024 14:06

Експерти заявиха пред Апелативния съд, че Орлин Владимиров няма психични заболявания

Вещите лица, изготвили психиатричната експертиза на Орлин Владимиров, заявиха пред Апелативния съд в София, че той няма психични заболявания. Раздразнението му е породено от физиологичен, а не патологичен афект, посочиха те.
28.09.2023 11:43

Орлин Владимиров, обвинен за убийството на съпругата си Евгения, даде обяснения пред съда

Орлин Владимиров, обвинен за убийството на съпругата си Евгения, даде обяснения пред съда. Той разказа, че тя го е нападнала, той я е блъснал, след което Евгения е паднала и се е ударила, после е спряла да диша. Мъжът за пръв път разказва своята версия за събитията.
07.11.2022 16:52

Разследването за убийството на Евгения Владимирова вече е в съда

Разследването за убийството на Евгения Владимирова вече е в съда, става ясно от прессъобщение на прокуратурата. Тялото на 33-годишната жена бе намерено преди година в куфар във водоем край града. Владимирова изчезна през октомври, а тялото и беше

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:12 на 02.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация