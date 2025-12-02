Подробно търсене

Нелли Желева
Снимка: БТА/Архив
София,  
02.12.2025 12:02
 (БТА)

Съветът за съвместно управление ще се събере по обед в Народното събрание, потвърдиха за БТА от управляващите. Изявления се очакват след заседанието. 

По-рано днес Министерският съвет оттегли проектобюджета за 2026 г. С решение на неприсъствено заседание правителството предлага на парламента да приеме решение за оттегляне на Законопроекта за държавния бюджет за 2026 г., както и законопроектите за бюджетите на Националната здравноосигурителна каса и на държавното обществено осигуряване.

Вчера протест срещу проектобюджета за 2026 г. изпълни площада пред президентството, Народното събрание и Министерския съвет в София. Граждани протестираха и в други градове на страната.

 

