Срещи с жители на кварталите в Кюстендил започва кметът Огнян Атанасов

Серия от среща в кварталите на град Кюстендил започва кметът Огнян Атанасов. Първите срещи са насрочени в периода от четвъртък до неделя, съобщи кметът пред журналисти. През следващата седмица инициативата продължава в останалите квартали на града.

Подобни срещи започнаха в средата на октомври, в селата от общината. Досега такива инициативи са проведени в 34 населени места, каза Атанасов.

Основното, от което се оплакват хората, са електрозахранване и водоснабдяване, допълни Атанасов. По време на разговорите са изтъкнати и проблеми, свързани с пътната инфраструктура, както и такива, свързани със сгради, общинска собственост, изоставени през последните години.

"За последните две години сме ремонтирали над 15 сгради и продължаваме да инвестираме в общински сграден фонд, за да може да бъде използван целесъобразно", каза Атанасов.

По време на разговорите с местните хора от селата в общината са поставени искания за изграждане на детски площадки, подобряване на живота в малките населени места. "Бях поел ангажимент и го изпълнявам – всяка година да правя срещи с жителите на общината, за да набелязваме съществуващите проблеми и да търсим решения", каза още Атанасов.