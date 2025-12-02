Седмица на отворените врати за контрол на туберкулозата ще има от 8 до 12 декември в сливенската областна болница

Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) „Д-р Иван Селимински-Сливен“ се включва отново в кампанията „Седмица на отворени врати“ за туберкулоза, съобщиха от лечебното заведение. Тя е част от Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България.

В периода от 8 до 12 декември 2025 г. в специализирания кабинет на Отделението по пневмология и фтизиатрия на болницата ще се проведат безплатни прегледи. От 8 до 12 часа ще се извършва скрининг за туберкулоза, прегледи и допълнителни изследвания на съмнителните за болестта лица.

В България, за периода 1998-2024 г., се наблюдава тенденция за намаляване на заболяемостта от туберкулоза – от 49,9 случая на 100 000 население през 1998 г. г. – до 13,7 на 100 000 население през 2024 г. От всички регистрирани случаи през 2024 г. най-засегната е групата на лицата във възрастовата група 45-54 г. - 21,7% и над 65 г. - 20,5%, следвана от възрастовите групи 55-64 г. (20,4%) и 35-44 г. (19,5%).

"Седмица на отворените врати“ има по традиция четири пъти в годината, като последния път болницата в Сливен извършваше безплатни прегледи от от 15 до 19 септември.