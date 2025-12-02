В пет населени места от Търговищка община ще се работи по превенция на разделянето на деца от семействата им

В пет населени места от Търговищка община ще се работи по превенция на разделянето на деца от техните семейства. Дейностите са по проект “Детство у дома” и ще се изпълняват от Клуба на нестопанските организации в Търговище, съобщи за БТА изпълнителният директор на клуба Невена Маджарова.

Клубът има подписан договор с Фондация "Работилница за граждански инициативи" за реализирането на проекта, който се изпълнява по Програма "Родителство 2:0, повече от грижа" и се финансира от Фонд "Мечтата на Таня".

Проектът е насочен към семейства с деца от пет населени места: Търговище и селата Пробуда, Голямо Ново, Давидово и Вардун, в които екипът ще изгради местни родителски групи за взаимопомощ. Участниците в тях ще бъдат обучени да работят дългосрочно за превенция на раздялата на деца с техните семейства. Ще натрупат знания и умения да идентифицират случаи на деца в риск да бъдат изведени от семейството; да търсят възможности за конкретна подкрепа на техните семействата; да познават картата на социалните и здравни услуги в Община Търговище.

Родителските групи ще посещават семействата в техните домове. Те ще бъдат подкрепяни от социален работник и психолог от Клуба на нестопанските организации в Търговище, които ще оказват съдействие при работата на всеки отделен случай.

“Ще провеждаме и периодични срещи между родителските групи и представители на социални, здравни и образователни структури. На тях ще се представят възможностите за подкрепа и ще се обсъждат конкретните случаи, идентифицирани по места. Прилагането на този нов подход за общностна работа в дългосрочен план ще доведе до намаляване броя на децата, разделени от семействата си”, добави психологът Камелия Ковачева.

Чрез проекта ще се достигне до минимум 50 семейства, като на част от тях освен консултации и съвети, им бъде оказана конкретна материална подкрепа. Крайната цел е всички деца да живеят с родните си семейства и да бъдат отглеждани в добри условия.

От екипа обясниха за БТА, че ще бъде оказвана подкрепа на семейства, които са в кризисни ситуация, за да не се допусне извеждане на децата, а да се отгледат от биологичните си родители. Ценното на проекта, по думите на Маджарова, е, че самите хора от селото и други по-здрави родителски групи, ще посочват семейства в нужда и ще помагат да се оцени каква точно подкрепа би им била полезна. Специалистите ще помагат не само с консултации и информация, но и с малка материална подкрепа за семейства.

Наблюденията на екипа от клуба са, че в повечето случаи бедността и необразоваността са в основата на кризисните ситуации. “Много често тези семейства не могат и не са способни да си осигурят дори това, с което държавата може да ги подпомогне. Те няма лични карти, новородените нямат издаден акт за раждане и това е основание да им бъдат отказани социални помощи или детски надбавки. Има и деца със заболявания, които трябва да бъдат придружени до специализирано здравно заведение”, посочиха специалистите. Те ще съдействат за намиране на работа за мъжете в семейството, за да може то да "изплува".

По думите на Ковачева, след приключването на проекта в общността ще останат мотивирани и обучени хора, които да насочват изпаднали в криза свои съселяни в бъдеще.