В първата седмица на декември ще се състоят общинските ученически игри по тенис на маса и хандбал в Шумен

В първата седмица на декември ще се състоят общинските ученически игри по тенис на маса и хандбал, организирани от Центъра за подкрепа за личностно развитие – Ученическа спортна школа „Хан Крум“ и Община Шумен, съобщиха от пресцентъра на местната администрация.

Днес от 9:30 ч. започват състезанията по тенис на маса, които ще се състоят в спортната зала „Юнак“ в Шумен. Първи ще са юношите XI – XII клас от Средно училище (СУ) „Сава Доброплодни“, Профилирана езикова гимназия (ПЕГ) „Н. Й. Вапцаров“ и Профилирана природоматематическа гимназия (ППМГ) „Нанчо Попович“. След тях в 12:00 ч. ще играят девойките от VIII – X клас от ППМГ „Нанчо Попович“ и ПЕГ „Н. Й. Вапцаров“.

Надпреварата продължава на 3 декември с юношите VIII – X клас. Отборите, заявили участие, са СУ „Сава Доброплодни“, СУ „Йоан Екзарх Български“ и ППМГ „Нанчо Попович“. След това игрите продължават с момчетата и момичетата от V – VII клас.

На 4 декември, четвъртък, в спортния комплекс „Плиска“ ще се проведат игрите по хандбал. От 9:30 ч. започват момчетата от V – VII клас – III Основно училище (ОУ) „Димитър Благоев“ и СУ „Панайот Волов“. Следващата надпревара е на момичетата от V – VII клас. Ще участват състезатели от III ОУ „Димитър Благоев“, СУ „Васил Левски“ и СУ „Сава Доброплодни“.

Награждаването на победителите в отделните категории ще бъде след приключване на турнира в съответния ден, добавиха от пресцентъра на Община Шумен.

Както БТА съобщи, на 25 ноември, започнаха Общинските ученически игри по баскетбол в Шумен. Те бяха в спортен комплекс „Плиска“. На 11 ноември започнаха игрите по волейбол. В края на октомври приключи футболната надпревара от общинските ученически игри в Шумен на обновения ученически стадион в града.