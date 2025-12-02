Условията в планините са подходящи за туризъм, но трябва да се внимава за замръзнали пътеки, казаха от Планинската спасителна служба

Условията в планините са подходящи за туризъм, но туристите трябва да имат предвид, че голяма част от пътеките са замръзнали. Това казаха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Времето е облачно, със слаб вятър във високите части на планините. Температурите варират между минус 5 и 1 градус. Има снежна покривка над 1600 м, в по-високите части тя достига до 15-20 см.

Не е имало инциденти през изминалото денонощие, съобщиха още от ПСС.

Над страната ще има разкъсана средна и висока облачност, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Преди обяд на места в низините и около водните басейни ще има мъгла. Ще бъде почти тихо, в източните райони със слаб вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 7° и 12°, в София – около 8°.