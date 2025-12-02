„Щедрият вторник” е възможност да подкрепим кауза и да бъдем солидарни, каза Людмила Атанасова от Фондация „BCause”

„Щедрият вторник” дава възможност на всеки човек да подкрепи кауза, като по този начин покаже щедрост, състрадателност и съпричастност. Това каза за БТА Людмила Атанасова от Фондация „BCause”. Организацията е националният координатор на глобалното движение „GivingTuesday“.

Включвайки се в „Щедрия вторник”, българите стават част от глобалната общност, чията водеща ценност е чрез жеста на дарението да проявиш добрина, коментира Атанасова. Тя посочи, че инициативата е съпътствана и от предколедния дух, който вече завладява хората.

„Това е денят, в който целият свят дарява пари, време, надежда. Хора, организации и компании обединяваме усилия, за да направим този наш свят по-щедър, с всеки следващ вторник“, посочиха още от фондацията.

Дарителски базари и кръводарителски акции са част от събитията в страната днес и през следващите дни по случай „Щедрия вторник”. Всички събития и отделни инициативи се публикуват в специален сайт, в който всеки може да прочете повече за инициативата, за конкретни събития и каузи.

От 2 до 4 декември в Бизнес парка в София ще има благотворителен базар, на който могат да се закупят различни сувенири. Предвижда се и спортен турнир, работилници, онлайн дарителски кампании, дарявания на храна и др.

Фондация „Глобални библиотеки България“ организира кампания за събиране на книги за библиотеките в затворите в Сливен, в Пазарджик и в София. Подходящи за даряване са нови или добре запазени книги от съвременни и класически автори, разговорници, речници и правна литература, посочват от „BCause”.

В Тракийски университет в Стара Загора от 11:00 до 16:00 ч. ще има събитие на тема „Коледна магия“.

„Щедрият вторник” (#GivingTuesday) е глобална инициатива, която започва през 2012 г. в САЩ като реакция срещу „Черния петък“ и празничната еуфория по безконтролното пазаруване, информира отдел „Справочна“ на БТА. От 2012 г. досега в инициативата са се включили над 100 държави в света.

„Щедрият вторник” се отбелязва през първия вторник на декември и е ден, посветен на дарителството и добрите дела, ден, в който хора, общности, организации и компании се обединяват, за да отделят пари, време, внимание и подкрепа. В България от 2018 г. Фондация „BCause” е национален координатор на инициативата „Щедрия вторник“, която популяризира посланията и идеите чрез създаване на партньорства, каузи, инициативи и проекти, украсени със знака на щедрото сърце, в които да се включат организации и компании.