Ботевград е не само добро място за живеене, но и пример за успешна община, която гледа уверено в бъдещето, заяви президентът Румен Радев

Ботевград е не само добро място за живеене, не само символ на гостоприемство, но и пример за успешна община, която гледа уверено в бъдещето, заяви президентът Румен Радев на церемония в Ботевград по повод 148 години от Освобождението на града и празника му.

Годините на хронична политическа криза и отдръпване на държавата от нуждите на по-малките населени места изправиха и тук местната власт пред редица сериозни предизвикателства, каза държавният глава.

Президентът приветства усилията на кмета Иван Гавалюгов, на общинското ръководство и на всички ботевградчани, които всеотдайно работят за родния дом и непрекъснато търсят възможности как да го развиват като модерна община, която да предлага всичко необходимо за уютен и сигурен живот и за успешна професионална реализация на младите хора. Държавният глава посочи, че градът има достойни социални услуги, значим културен живот и завидни условия за масов и професионален спорт.

Датата 29 ноември е от преломно значение за Ботевград. Тя е исторически вододел и бележи началото на едно ново летоброене. Ден първи от дългоочакваната свобода, каза още Румен Радев. 148 години ни делят от онези съдбовни събития, когато именно тук, в Орханийския край, се предопредели победоносният ход на Руско-турската освободителна война, заяви президентът. По думите му днес Ботевград предлага много повече от вълнуваща среща с историята и традициите.