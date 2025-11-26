Подробно търсене

Полага се последният пласт асфалт на бул. "Рожен", предстоят тестове на новото трамвайно трасе, съобщиха от Столичната община

Йоана Димитрова
Снимка: Столична община
София,  
26.11.2025 10:47
 (БТА)

Полага се последният пласт асфалт на бул. "Рожен“, предстоят и 72-часови тестове на новото трамвайно трасе, съобщи зам.-кметът по направление "Обществено строителство" Никола Лютов, цитиран от пресцентъра на Столичната община. 

Бул. "Рожен" ще осигури директна връзка със Северната скоростна тангента и ул. "Илиянско шосе", значително ще подобри достъпа до северните райони и републиканската пътна мрежа, посочи и столичният кмет Васил Терзиев. С директния достъп до Северната скоростна тангента новоизграденият булевард става част от националния транспортен коридор, през който преминава трафикът между автомагистралите "Хемус" и "Струма", заяви още Терзиев. 

При подходящи метеорологични условия ще се направи и хоризонтална маркировка на булеварда, допълват от общината. По тротоарите продължават текущите строителни дейности, като всички инженерни мрежи вече са изпълнени – нов водопровод, разделна канализация за битови и дъждовни води. Подготвя се монтажът на вертикална сигнализация и спирките на градския транспорт.

Изгражда се изцяло нов участък от бул. "Рожен" от надлез над ж.п. линията до Северна скоростна тангента с обща дължина над 2 км, допълват от "Московска" 33.

След ремонта е изграден нов участък от булеварда с две платна, всяко с по две ленти за движение, както и локални платна, обслужващи индустриалните предприятия и жилищните зони с достатъчен габарит и обособени места за паркиране, както и ново осветление, озеленяване и напълно обновена канализационна инфраструктура. Реконструирани са трамвайното трасе и контактно-кабелната мрежа, които се интегрират към системата по бул. "Рожен". Има и ново енергоспестяващо осветление. 

Инвестицията в разширението на бул. "Рожен" е в размер на  49,7 млн. лв., като финансирането се осигурява от Европейската инвестиционна банка и съфинансиране от Столичната община, припомнят от общината. 

Продължава работата по бул. "Ал. Стамболийски", където също се извършва цялостна реконструкция, включително и на релсовия път, пише още в съобщението. 

БТА припомня, че изграждането на бул. "Рожен" започна в началото на ноември 2023 година.

/ТНП/

