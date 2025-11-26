Подробно търсене

Шофьор от Сливен е глобен за неправилно изпреварване след публикация в социалните мрежи

Кореспондент на БТА в Сливен Велина Василева
БТА, Сливен, полиция, контрол, снимка:ОДМВР
Сливен,  
26.11.2025 10:36
 (БТА)

Пътната полиция в Сливен санкционира шофьор на лек автомобил след публикация в интернет, съобщиха от пресцентъра на областната дирекция на МВР.

Отдел „Охранителна полиция” и ръководството на сектор „Пътна полиция” в  Сливен са се самосезирали във връзка с публикация в социалните мрежи за грубо нарушение на правилата за движение. В края на миналата седмица е публикуван клип на неправилно изпреварване, извършено на един от главните и натоварени булеварди в града. Шофьорът е установен - мъж на 50 години от Сливен. Санкциониран е по Закона за движение по пътищата (ЗДвП).

Това е поредният случай на наложена санкция за нарушение на ЗДвП след публикация в интернет и самосезиране от страна на контролните органи. 

Гражданите могат да подават сигнали за нарушения на електронния адрес на ОДМВР-Сливен: sliven@mvr.bg.

/ТНП/

