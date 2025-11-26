Управителният съвет на Националното сдружение на общините утвърди Силвия Георгиева за трети мандат като изпълнителен директор

Управителният съвет на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) утвърди Силвия Георгиева за трети мандат като изпълнителен директор на организацията, съобщиха от Сдружението.

Решението бе взето на последното заседание на ръководството на Сдружението, след представянето на отчет за дейността на изпълнителния директор през мандат 2022–2025 г. и на новата Програма за периода 2026–2029 г.

"В представения отчет Силвия Георгиева акцентира върху основните резултати на НСОРБ през последните четири години: значително увеличение на финансовите ресурси за общинските бюджети, активно участие в националния законодателен процес, разширяване на институционалното влияние на НСОРБ и предоставяне на мащабна експертна подкрепа на местните власти при кризи, реформи и инвестиционни програми. Тези усилия утвърдиха организацията като ключов експертен център по въпросите на местното самоуправление", посочват от НСОРБ.

Новата Програма за мандат 2026–2029 г., озаглавена „Безкрайни възможности в несигурен свят“, очертава стратегическите приоритети на НСОРБ за следващите години. Сред тях са адаптация към европейските политики и новия програмен период 2028–2034 г., ускоряване на зелената и дигиталната трансформация на общините, осигуряване на финансова устойчивост, развитие на административния капацитет и разширяване на международното сътрудничество.

През 2026 г. Сдружението ще отбележи и 30 години от своето създаване, добавят от Сдружението.

Ръководството на НСОРБ се осъществява от общо събрание, контролен съвет, управителен съвет и изпълнителен директор. Управителните органи се избират за срок от четири години, посочват от Сдружението на своя сайт.