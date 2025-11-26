ЕК потвърди нашите тези, че бюджетът за 2026 година излиза извън рамките, заяви Мартин Димитров от „Да, България“

Европейската комисия потвърди нашите тези, че проектобюджетът за 2026 г. излиза извън рамките и има риск финансовата дисциплина да бъде трайно нарушена. Това заяви пред журналисти в кулоарите на парламента Мартин Димитров - депутат от парламентарната група на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (в която влиза партия „Да, България“).

„Сега е последният момент за реформи“, подчерта той. По думите му сметката ще бъде платена от всички български граждани и най-вече от средната класа – чрез директно увеличение на данъци и осигуровки, чрез заеми, които впоследствие ще се изплащат с още по-високи данъци, както и чрез инфлацията, която големите държавни разходи предизвикват.

Според Димитров между първо и второ четене най-спешно трябва да се откажат увеличенията на данъците и осигуровките, включително пенсионната вноска и данъка върху дивидентите, както и въвеждането на софтуер за управление на продажбите в търговски обекти (СУПТО), за да не се нанася удар върху средната класа и бизнеса. Той допълни, че всички предложени мерки за по-голяма ефективност на разходите трябва да бъдат разгледани и приети.

„Те нямат нито една реформа за по-голяма ефективност на разходите. Харчат, пак харчат и още повече харчат. Но никой не може да издържи бюджет, направен по този начин“, коментира депутатът.

Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов припомни, че формацията е предложила над 30 мерки за оптимизиране на държавните разходи. Сред тях е ограничаването на бонусите в бюджетната сфера, тема, която ще бъде обсъдена на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество. „След приключване на формалната част очакваме това да влезе и в парламента. Предложили сме го между първо и второ четене и се надяваме поне тази мярка да бъде подкрепена“, заяви той.

Сред другите мерки, които от „Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП–ДБ) очакват да бъдат приети, са задължителни търгове за лекарства в частните болници. „От източването на Здравната каса през лекарства между 700 и 800 милиона лева изтичат годишно“, каза Божанов. Той настоя пациентите да бъдат уведомявани при хоспитализация, за да се ограничат фиктивните приеми. По думите му Българската банка за развитие не трябва да бъде използвана като „касичка“, а да финансира само малки и средни предприятия. Божанов допълни, че точните разчети за спестяването от бонуси са в Министерството на финансите, но сумите са значителни.

По повод ситуацията с „Лукойл“ съпредседателят Ивайло Мирчев заяви, че още в началото на годината Делян Пеевски е настоявал рафинерията в Бургас да бъде взета от държавата. „Това не може да се случва по този начин – с пари на данъкоплатците да се придобива рафинерия, след което да бъде източена, както стана с „Лафка“ и КТБ. Този път няма да платим 5 милиарда, а 7, 9 или дори 10 милиарда, каза той.

Мирчев определи като скандално и предложението за държавното тото. По думите му „Тотото е бащиния на Пеевски“ и планът за концесиониране на частен оператор би създал частен монопол, който би насочил „десетки, стотици милиони лева“ в определена посока.

Божидар Божанов призова гражданите да се включат в протеста пред парламента по-късно днес, като заяви, че демонстрацията е насочена срещу скандалния бюджет, невиждан от времето на Жан Виденов.

Според Ивайло Мирчев бюджетът изглежда по този начин, защото „държавата е завладяна“, припомняйки, че ПП–ДБ са внесли вот на недоверие на тема „завладяна държава“. „Пеевски е обявил война на средната класа още през 2013 г., когато тя не позволи да стане председател на ДАНС“, заяви Мирчев. Според него сега война на средната класа обявяват и Борисов, и ГЕРБ, като Борисов бил „пешката във войната на Пеевски срещу средната класа“.