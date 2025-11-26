Подробно търсене

Не са добри условията за туризъм в планините, съобщиха от ПСС на БЧК

Йоана Димитрова
Не са добри условията за туризъм в планините, съобщиха от ПСС на БЧК
Не са добри условията за туризъм в планините, съобщиха от ПСС на БЧК
Снимка: Красимир Николов/БТА (ПБ), архив
София,  
26.11.2025 09:07
 (БТА)

Не са добри условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК). 

Времето е облачно, мъгливо на места, в района на връх Ботев е ветровито. През деня се очакват превалявания от дъжд, допълниха от ПСС. Във високата част на планините има снежна покривка около 5-10 см.

В планините ще бъде предимно облачно, по билата – мъгливо, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) на сайта си. Валежи от дъжд ще има на места в масивите от Западна България и Родопите, над 2200 метра ще превалява сняг. Ще духа силен, по билата - бурен южен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 4°. 

/ТНП/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:36 на 30.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация