Движението в тунел "Железница" на АМ "Струма" в посока София се осъществява в изпреварващата лента поради аварирал автомобил

Кореспондент на БТА в Благоевград Десислава Велкова
Снимка: Красимир Николов/БТА, архив
Симитли,  
26.11.2025 08:46
 (БТА)

Движението в тунел "Железница" на автомагистрала "Струма" в посока София се осъществява в изпреварващата лента поради аварирал автомобил, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Авариралият автомобил е в едно от уширенията на тунела, предстои да бъде изведен от пътното съоръжение. С цел безопасност на пътуващите е затворена бавната лента в посока София. Трафикът се осъществява в изпреварващата лента, където е въведено ограничение на движението от 40 км в час, каза за БТА дежурният служител в Областно пътно управление – Благоевград. Трафикът се регулира от ИТ системата на тунела и служители на пътното управление.

От АПИ призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

